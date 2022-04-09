FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 9 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Nisan 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

9 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Nisan 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

09.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Nisan 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

9 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Nisan 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

9 Nisan Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 9 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

9 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

9 Nisan günü haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 837,01 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 9 Nisan 2022 itibariyle 836,95 TL alış ve 843,22 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 667,92 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 667,84 TL alış ve 667,95 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 601,74 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,85 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 505,38 TL alış ve 606,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altında günün son rakamlarıAltında günün son rakamları
Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlarUcuz et satışı başladı! İşte fiyatlar
20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Milyonlarca emekliye müjde! Çalışmalar başladı: Artacak

Milyonlarca emekliye müjde! Çalışmalar başladı: Artacak

Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlar

Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlar

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Bir zam da ona! Mobil tarifelerde fiyat yüzde 52,5 arttı

Bir zam da ona! Mobil tarifelerde fiyat yüzde 52,5 arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.