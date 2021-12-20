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Altın neden düştü? 20 Aralık Pazartesi altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

20.12.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalarda yaşanan hareketlilik 20 Aralık gününde de devam ediyor. Bugün altın güne yükselişle başlamıştı. Akşam 19:00 sularında doların 18'i geçmesi sonrası altın ve euroda da artış yaşanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası kurlarda ve altında düşüş yaşandı. Peki altın neden düştü? 20 Aralık Pazartesi altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte son durum!

Altın neden düştü? 20 Aralık Pazartesi altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Son günlerde yükselişe geçen altın ve dolar gün içinde önemli bir düşüş yaşadı. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar, 14.80 seviyesine kadar düşüş yaşadı. Altında da aynı şekilde düşüş görüldü. Peki altın neden düştü?

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlangıç yapmıştı. Yükselişin sebebi ve kurdaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaktaydı. Dolar/TL'de geçtiğimiz Cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası tarafından doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunulmuştu. Bu müdahale sonrası dolar geçen haftayı 16.41 TL'den kapatmıştı.

Ons altın ise önceki gün alışı bin 795,95 dolar, satışı ise bin 796,38 dolardan işlem görüyordu. 20 Aralık'ta son kapanışı 1.790,06 dolardan yapan ons altın 1.789,89 dolar alış ve 1.790,24 dolar satış fiyatına sahip.

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." açıklamasının ardından hem dolar ve euroda, hem de altında sert düşüş yaşandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 1.040,30 TL üzerinden yapan gram altın şu anda 1.038,79 TL alış ve 1.040,30 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

1.662,06 TL alış fiyatına sahip çeyrek altın 1.700,90 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

3.313,73 TL alış fiyatına sahip yarım altın 3.401,79 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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