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  4. Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 13 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 13 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

13.12.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatlarında son durum... Şu anda 795,87 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki 13 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 13 Aralık 2021 altın fiyatları...

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın haftanın son işlem gününü 795 liradan kapatmıştı. Ons altın ise 1.783 dolardan işlem görmekteydi. İşte 13 Aralık Pazartesi altın fiyatları...

13 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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13 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 795,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 795,36 lira satış fiyatı 795,49 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.099,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.053,00 TL satış fiyatı 5.147,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.567,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.532,00 TL alış ve 2.592,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.280,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Aralık itibariyle 1.265,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.292,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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gram altın çeyrek altın yarım altın
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