Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 13 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın haftanın son işlem gününü 795 liradan kapatmıştı. Ons altın ise 1.783 dolardan işlem görmekteydi. İşte 13 Aralık Pazartesi altın fiyatları...
13 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 795,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 795,36 lira satış fiyatı 795,49 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 5.099,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.053,00 TL satış fiyatı 5.147,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 2.567,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.532,00 TL alış ve 2.592,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.280,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Aralık itibariyle 1.265,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.292,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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