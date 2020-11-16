Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Bloomberg News'ta yer alan habere göre Morgan Stanley stratejistleri V-şeklinde bir ekonomik toparlanma bekliyorlar ve COVID-19 aşısı konusunda daha fazla netleşme yaşanmasının, politika desteğinin devam etmesinin gelecek yıl için hisse senetleri ve borçlanma kağıtlarına yönelik daha olumlu bir ortam sunduklarını düşünüyorlar.

Morgan Stanley raporunda, "Cari global toparlanma sürdürülebilir, senkronize ve politika tarafından destekleniyor. Toparlanmaya güvenin" ifadelerine yer verilirken, COVID-19'da beklenenden kötü bir kış dalgasının yaşanmakta olması ve uzun vadede kemer sıkmaya geri dönülmesi riskini nedeniyle pürüzsüz bir toparlanma beklenmemesi gerektiği de vurgulandı.

