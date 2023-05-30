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Dolar 28 TL'ye yaklaşabilir! Yatırım bankasından korkutan uyarı! İşte 30 Mayıs 2023 euro ve dolar fiyatları

30.05.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatının 20,10 TL'yi görmesinin ardından kritik bir uyarı geldi. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley düşük faiz politikasına bağlı kalınması halinde TL'nin dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu vurguladı. Peki, dolar ne kadar? İşte 30 Mayıs 2023 Salı günü döviz kurunda son durum...

Dolar 28 TL'ye yaklaşabilir! Yatırım bankasından korkutan uyarı! İşte 30 Mayıs 2023 euro ve dolar fiyatları

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar geçtiğimiz gün 20.10 TL'yi gördü. Morgan Stanley analistleri Türkiye'ye yönelik yaptığkları açıklamada makro risklerin devam edebileceğini belirtti. Bu gelişme sonrası güncel dolar ve euro alış satış fiyatları merak konusu oldu. İşte 30 Mayıs 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

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TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 29 DEĞER KAYBEDEBİLİR

Dolar / TL için ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley analistlerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada düşük faiz politikasına bağlı kalınması halinde TL'nin dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğu belirtildi.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"“Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak. Mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak” "

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 20,1449 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 20,1428 TL'den, satış fiyatı ise 20,1471 TL'den işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.6185 TL'den yapan euro şu anda 21.6114 TL alış ve 21.6257 TL satış fiyatına sahip.

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