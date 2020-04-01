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Dolar 6,63'nün üzerinde çıktı

DOVİZ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Dolar/TL küresel piyasalarda devam eden koronavirüs endişeleriyle yükselişini sürdürdü. Dolar/TL bu sabah 6.6260'a kadar yükselerek Eylül 2018'den beri yeni zirvesini gördü. Kur saat 10:43'te 6.6374 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar 6,63'nün üzerinde çıktı

Küresel piyasalar, dün ABD borsalarının yüzde 1 civarı düşüşlerle kapanmasının ardından Asya borsalarında bu sabah karışık bir görünüm hakim. Yurt içi piyasalarda gözler büyüme için öncü verilerden biri olan İSO İmalat Sanayi PMI verisinde olacak. Dün 6,60 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL, bugününe 6,63 seviyesinde değerleniyor. Euro/TL 7,30'u aştı.

Bu sabah itibarıyla Asya borsaları, Avustralya hisse piyasasındaki yükselişten destek alarak kazanımlarını korurken koronavirüs salgının küresel ekonomiye etkileri göz önüne alındığında hisseler için risk büyük ölçüde devam ediyor.

TCMB: POLİTİKA FAİZİ ALTI FONLAMA, TAHVİL ALIMLARI ARTACAK

TCMB koronavirüsün etkilerini sınırlamak için aldığı tedbirleri dün İşsizlik Sigortası'nın artan nakit ihtiyacını da gözeterek tahvil alımlarını ve politika faizinin altında fonlamayı artıracak şekilde genişletti.

Banka ayrıca Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceğini ve gerektiğinde daha önce açıkladığı limitler piyasa koşullarına göre güncellenebileceğini de açıkladı.

TCMB 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançocunun yüzde 5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını zaten açıklamıştı. Banka dünkü açıklamasıyla yüzde 5 limitinin artrırabileceğini belirtti.

TCMB açıklamadan bir gün önce ikincil piyasadan DİBS alımlarına hız vermişti.

Bankanın dün açıkladığı bir diğer adımı ise reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkanlarında limitlerin artırılması oldu.

Banka halihazırda ilave likidite imkanı kapsamında politika faizinin 150 bp altından yaklaşık 20 milyar TL fonlama gerçekleştirmiş ve bu adımlarla ortalama fonlama maliyetini de %9.22 ile politika faizinin 50 baz puan altına getirmiş durumda. Adımların genişletilmesiyle ortalama fonlama maliyeti politika faizinin daha da altına gerileyecek.

Öte yandan TCMB'nin adımları, reel sektöre kredi akışının kesintisiz temini amacıyla genişletilen reeskont kredileri de yer aldı.

EKONOMİK ETKİLER İZLENİYOR

Bugün iç piyasada PMI ve İstanbul öncü enflasyon verileri izlenecek. Dış piyasalarda da benzer şekilde PMI verileri takip edilecek. ABD ISM ve istihdam verileri de izlencek.

Virüsün Türkiye'de de yayılımı devam ederken sosyal ve ekonomik hayat da her geçen gün daha da etkileniyor. Türkiye'de vaka sayısı dün gece itibarıyla 13,531'e ulaştı, 214 kişi de hayatını kaybetti.

Sınırlamaların ve tedbirlerin Türkiye ekonomisine etkisi de piyasalarda yakından takip edilen bir süreç.

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dolar, koronavirüs,

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