Dolar 7,10'u aştı; euro rekor tazeledi

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketinin her an açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir miktar artırıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL'de yaşanan sert değer kayıplar devam ederken saat 10:10 itibarıyla dolar/TL, 7,10'un üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,44540'tan değerleniyor.

Uzmanlar, ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden uzmanlar, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

