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Dolar 7,20'yi aştı; euro rekor tazeledi

DOVİZ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,020'den işlem görüyor. Euro/TL 8,58'in üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Dolar 7,20'yi aştı; euro rekor tazeledi

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketinin her an açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir miktar artırıyor.

TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası güne 7.07 liradan başlayan dolar/TL, 7,20 TL seviyesine kadar yükseldi; euro/TL ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,58'e çıktı.

Uzmanlar, ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden uzmanlar, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BİZİM ÇOK ÖMELLİ BAKAN NERDE BERAT BEY DOLAR 7 LİRA 10 OLACAG FALAN AVUCUNU YALAYACAKLAR FALAN BİŞEYLER DE ÇIKTA
maşallah ekonomimiz şaha kalktı kanatlandı uçuyor tutabilene de aşkolsun
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