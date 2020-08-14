Dolar 7,37'yi aşarak yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL, bugün 7,36'nın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 8,70'te seyrediyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanan verilere göre Türkiye'de sanayi üretiminin yükseliş eğilimine geçtiğini kaydetti.

Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artış kaydetti.

