DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 12 TEMMUZ 2023: ABD enflasyon verileri öncesi dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili araştırmalar ABD enflasyon verileri açıklaması öncesi hız kazandı. Öte yandan ABD enflasyon verileri, haziran ayı TÜFE kararını bekleyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Analistler yayımlanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasını bekliyor. Dolar ve euro alış - satış fiyatı merak konusu oldu. İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.1093 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0930 liradan, satış fiyatı ise 26.1256 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7715 TL'den yapan euro şu anda 28.7562 TL alış ve 28.7868 TL satış fiyatına sahip.

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ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

ABD enflasyon verileri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

Analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Analistler söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasını bekliyor.

