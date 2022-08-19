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Dolar bugün kaç lira? Euro kaç TL, euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

19.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ağustos 2022 Cuma yani haftanın beşinci gününde vatandaşlar piyasayı ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan 'faiz kararı' açıklaması sonrası Dolar 18,10 TL'ye yükselmişti. Peki 19 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

Dolar bugün kaç lira? Euro kaç TL, euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar'ın geçtiğimiz gün Merkez Bankası faiz kararı sonrası 18,10 TL'ye yükselmesinin ardından 19 Ağustos alım satım fiyatı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette "Dolar kaç TL?", "Euro kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 19 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,0762 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,0711 TL ve güncel satış fiyatı 18,0814 TL seviyelerinde seyretti.

19 Ağustos Cuma günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,07'lik yükselişle yapan euro 18,2330 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1928 TL alış fiyatından, 18,22733 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası TCMB dolar Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı
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