DOLAR BUGÜN NE KADAR? 17 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel dolar-euro kuru 17 Mayıs 2022 Salı

Dolar ve Euro'da son durum haftanın ikinci günü olan 17 Mayıs Salı günü yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Dolar bugün ne kadar? 17 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 17 Mayıs 2022 Salı günü konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

16 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,5964 TL'den yaptı. Dolar 15,5944 TL alış fiyatı, 15,5985 TL satış fiyatından işlem görmüştü. 17 Mayıs 2022 Salı günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,3180 yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 16,3013 lira alış fiyatı, 16,3348 lira satış fiyatıyla el değiştirdi.

