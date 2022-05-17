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DOLAR BUGÜN NE KADAR? 17 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel dolar-euro kuru 17 Mayıs 2022 Salı

17.05.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar bugün ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 17 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci gününde sabahın erken saatlerinden bu yana internette araştırma yapıyor. Euro'daki son durum da vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak edilen başka bir konu oldu. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,5964 TL'den yapan dolar 15,5944 TL alış fiyatı, 15,5985 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki Euro'da son durum ne? 17 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 17 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel dolar-euro kuru 17 Mayıs 2022 Salı

Dolar ve Euro'da son durum haftanın ikinci günü olan 17 Mayıs Salı günü yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Dolar bugün ne kadar? 17 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 17 Mayıs 2022 Salı günü konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

16 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,5964 TL'den yaptı. Dolar 15,5944 TL alış fiyatı, 15,5985 TL satış fiyatından işlem görmüştü. 17 Mayıs 2022 Salı günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,3180 yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 16,3013 lira alış fiyatı, 16,3348 lira satış fiyatıyla el değiştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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