Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL oldu? 13 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

Doların kaç TL olduğu gündmde yer alan konular arasında yer alıyor. Yakından takip edilen dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırının üzerinde seyrediyor. Kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 13 Mart'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 13 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

13 MART DOLAR KAÇ TL?

Haftanın son günü olan 13 Mart Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7521 TL, satış fiyatı ise 14,7786 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Dolar ve euro fiyatları yatırım yapmak isteyen veya ellerindeki dövizleri bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Euro şu anda 16,0951 TL alış ve 16,1808 TL satış fiyatından işlem görüyor.

