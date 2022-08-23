Dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? 23 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı

Döviz kurunda dalgalanmalar sürüyor. Çok sayıda vatandaş 23 Ağustos 2022 Salı günü dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,0864 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,0750 TL ve güncel satış fiyatı 18,0978 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar ve euroda son duruma 23 Ağustos 2022 Salı günü piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,21'lik yükselişle yapan euro 17,9930 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9689 TL alış fiyatından, 18,0172 TL satış fiyatından işlem gördü.

