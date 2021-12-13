Dolar düşüş trendinde! 13 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 13 Aralık'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Peki 13 Aralık tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

13 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 13 Aralık Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,8558 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,8483 liradan, satış fiyatı ise 13,8633 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0,35'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,6582 TL'den yapan euro şu anda 15,6486 TL alış ve 15,6679 TL satış fiyatına sahip.

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