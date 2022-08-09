Dolar ve euro fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ekonomist Selçuk Geçer Ağustos ayının sonu ile Eylül ayının başı için yaptığı açıklamada "Benim öngörüm 20 liranın üstünde bir dolar kuru tutabilirler” ifadesini kullandı. Peki Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? 9 Ağustos dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9546 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,9515 TL ve güncel satış fiyatı 17,9578 TL seviyelerinde seyretti.

9 Ağustos 2022 Cuma günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,11'lik yükselişle yapan euro 18,3094 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3003 TL alış fiyatından, 18,3186 TL satış fiyatından işlem gördü.

