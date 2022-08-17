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Dolar kaç TL? Euro kaç lira, euro kuru bugün ne kadar? 17 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları!

17.08.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro'nun 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü kaç TL'den işlem gördüğü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Son dönemde döviz kurunda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi güncel fiyatları yakından takip ediyor. Dün güne yatay başlayan Amerikan Doları 17,96 seviyelerinde işlem görüyordu. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro kaç lira? İşte 17 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları...

Dolar kaç TL? Euro kaç lira, euro kuru bugün ne kadar? 17 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Dolar kaç TL?", "Euro kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 17 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9523 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9472 TL ve güncel satış fiyatı 17,9575 TL seviyelerinde seyretti.

17 Ağustos Çarşamba günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9506 liradan, satış fiyatı ise 17.9562 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,26'lık yükselişle yapan euro 18,2850 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2767 TL alış fiyatından, 18,2934 TL satış fiyatından işlem gördü.

Yüzde 0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro, 17 Ağustos Çarşamba günü 18.2586 TL alış ve 18.2755 TL satış fiyatına sahip.

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döviz Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar
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