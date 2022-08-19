Dolar kuru bugün en kadar? Euro kaç TL, euro kuru bugün ne kadar? 19 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Dolar'ın geçtiğimiz gün Merkez Bankası faiz kararı sonrası 18,10 TL'ye yükselmesinin ardından 19 Ağustos alım satım fiyatı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette "Dolar kuru bugün en kadar?", "Euro kaç TL" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 19 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,0762 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,0711 TL ve güncel satış fiyatı 18,0814 TL seviyelerinde seyretti.

19 Ağustos 2022 Cuma günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.0936 liradan, satış fiyatı ise 18.1025 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,07'lik yükselişle yapan euro 18,2330 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1928 TL alış fiyatından, 18,22733 TL satış fiyatından işlem gördü.

yüzde -0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise 19 Ağustos Cuma günü aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2463 TL'den yapan euro şu anda 18.2316 TL alış ve 18.2611 TL satış fiyatına sahip.

