FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kuru bugün ne kadar,1 Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 21 Haziran 2022 Salı

Dolar kuru bugün ne kadar,1 Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 21 Haziran 2022 Salı

21.06.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euroda son durum 21 Haziran 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 23 Haziran Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. 17 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki Dolar bugün ne kadar,1 Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? İşte 21 Haziran Salı günü döviz kurunda son rakamlar ve detaylar...

Dolar kuru bugün ne kadar,1 Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 21 Haziran 2022 Salı

Dolar ve Euro'da son durum 21 Haziran 2022 Salı günü de akından takip ediliyor. Dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeye devam etmişti. Vatandaşlar ve yatırımcılar konu ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 24 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki dolar bugün ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

21 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3143 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3133 TL alış fiyatı ve 17,3153 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar 21 Haziran 2022 Salı günü Dolar/TL 17,31 TL'den işlem görüyor.

dolar

EURO NE KADAR?

EURO, önceki kapanışını 18,2402 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2309 TL alış fiyatı ve 18,2496 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 21 Haziran 2022 Salı günü 18,23 TL'den satılıyor.

728xauto (77)

Yurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK dikkat çeken rakamları paylaştı! TÜİK dikkat çeken rakamları paylaştı!
Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...
Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladıAsgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamleyi duyurdular!

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamleyi duyurdular!

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Parmağınızı kulağınıza sokmadan önce iki kere düşünün

Parmağınızı kulağınıza sokmadan önce iki kere düşünün

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.