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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel dolar-euro kuru 16 Mayıs 2022 Pazartesi!

16.05.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar piyasaların açılacağı 16 Mayıs Pazartesi günü, sabahın erken saatlerinden bu yana internette araştırma yapıyor. Euro'daki son durum da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,4899 TL'den yapan dolar 15,4878 TL alış fiyatı, 15,4921 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki Euro'da son durum ne? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi Güncel döviz kuru...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel dolar-euro kuru 16 Mayıs 2022 Pazartesi!

Dolar ve Euro'da son durum piyasaların açılacağı haftanın ilk günü olan 16 Mayıs Pazartesi günü yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Dolar kuru bugün ne kadar? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü konu ile ilgili detaylar haberimizde...

16 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,4899 TL'den yaptı. Dolar 15,4878 TL alış fiyatı, 15,4921 TL satış fiyatından işlem gördü. Haberimizde, 16 Mayıs Pazartesi günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,1268 yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 16,1181 lira alış fiyatı, 16,1356 lira satış fiyatıyla el değiştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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