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Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 5 Eylül 2022 dolar alış satış fiyatı!

05.09.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Eylül Pazartesi günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki değişim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi gününün dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 5 Eylül 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar dolar ve euroda yaşanacak gelişmeleri internet üzerinden araştırıyor. Peki oldukça merak edilen Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira?

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2038 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1862 TL ve güncel satış fiyatı 18,2216 TL seviyelerinde seyretti.

5 Eylül Pazartesi günü bankalararası piyasada dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,25'lik düşüşle yapan euro 18,0519 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0309 TL alış fiyatından, 18,0731 TL satış fiyatından işlem gördü.

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