Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Eylül Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün, Dolar/TL kuru 18.20'yi aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 2 Eylül 2022 güncel dolar alış satış fiyatı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2076 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2025 TL ve güncel satış fiyatı 18,2128 TL seviyelerinde seyretti.

2 Eylül Cuma günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,24'lük düşüşle yapan euro 18,1410 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1342 TL alış fiyatından, 18,1479 TL satış fiyatından işlem gördü.

