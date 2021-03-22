Dolar kuru ne kadar? Dolar kurunda son durum ne, yükseliş devam edecek mi?

Birçok yatırımcı, dolar kuru ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Asya borsalarının açılımının arkasından doların TL bazındaki yükselişi birçok yatırımcıyı harekete geçirdi. Şu an bütün ekonomistlerin gözü doların ilerlemesinde.

DOLAR NE KADAR?

Asya borsalarının açılması ile günün erken saatlerinden itibaren dolar yüksek bir aralıkta dalgalanmaya başladı. Doların bu ani değişimi bütün yatırımcıların dikkatini çekti.

Amerika Dolarının 22 Mart 2021 Pazartesi günü alış fiyatı 7,9163 iken satış fiyatı 7,9241 oldu. Borsaların son güncellemesi ile dolarda %9,87'lik bir artış gözlendi.

CUMA GÜNÜ DÖVİZ KURLARINDA NE OLDU? Haftanın son işlem günü olan cuma günü hafif satıcılı başlamasına rağmen seans içinde 1.553,9 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, seansın ikinci yarısında ortaya çıkan sert satışların da etkisiyle düşüşe geçerek %1,41 kayıpla 1.528,99 puandan cuma gününü tamamladı.

Bankacılık Endeksi %2,69 ve Sınai Endeks %0,63 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan artıp %16,37 seviyesine ve 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artıp %14,06 seviyesine kadar yükseldi. TCMB’nin beklentilerin üzerinde gelen faiz artırım kararı sonrasında Cuma gününe 7,30 sınırının üzerinde başlayan Dolar/TL, gün içinde 7,20 sınırın altına kadar geriledi.

BAŞKAN DEĞİŞİMİ DÖVİZ KURLARINI ETKİLEDİ Hafta sonu Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, TCMB başkanlığı görevine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.” dedi.

EURO NE KADAR? Euro'nun 22 Mart Pazartesi günü alış fiyatı 9,3997 iken satış fiyatı 9,4298 olarak belirlendi. Bu güncelleme ile Euro'nun yükselişi %9,77 oldu.

STERLİN NE KADAR? İngiliz Sterlini'nin 22 Mart Pazartesi günü alış fiyatı 10,9503 iken satış fiyatı 10,9884 olarak belirlendi. Bu güncelleme ile Sterlin'in yükselişi %9,74 oldu.