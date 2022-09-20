Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Eylül 2022 Salı günü merak konusu oldu. Birçok kişi döviz kuruna ilişkin güncel alış satış fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 20 Eylül 2022 Salı euro ve dolar alış satış fiyatı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2977 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2927 TL ve güncel satış fiyatı 18,3028 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 20 Eylül 2022 Salı günü 18.30 Türk Lirasından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,24'lük artışla yapan euro 18,3667 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3581 TL alış fiyatından, 18,3753 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 20 Eylül Salı günü 18.39 TL’de yer alıyor.

