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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe dolar alış satış fiyatı!

29.09.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikan doları geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sığ piyasada 18.55'in üzerine çıkmıştı. Birçok kişi konuya ilişkin detaylar için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2022 Perşembe günü güncel dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5283 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5228 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5339 TL'den el değiştirdi.

29 Eylül 2022 Perşembe günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,03'lük düşüşle yapan euro 17,9922 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9697 TL alış fiyatından, 18,0148 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Euro Türk lirası dolar dolar kuru döviz kuru
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