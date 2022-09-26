Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 26 Eylül 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 26 Eylül 2022 Pazartesi dolar alış satış fiyatı ve detayla haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,4352 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,4302 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,4403 TL'den el değiştirdi.

26 Eylül 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,26'lık düşüşle yapan euro 17,7713 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,7459 TL alış fiyatından, 17,7967 TL satış fiyatından işlem gördü.

