Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 26 Eylül 2022 Pazartesi güncel dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 26 Eylül 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 26 Eylül 2022 Pazartesi dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,4352 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,4302 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,4403 TL'den el değiştirdi.

Dolar 26 Eylül Pazartesi günün 18,45 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,26'lık düşüşle yapan euro 17,7713 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,7459 TL alış fiyatından, 17,7967 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 26 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde 17,78 TL’de yer alıyor.

