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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? 28 Eylül 2022 Çarşamba dolar alış satış fiyatı!

28.09.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı Geçtiğimiz gün, USD'nin tarihi rekorunu güncellemeyi sürdürmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 20 Aralık rekorunu aşan dolar kuru, dün 18.47 ile yeni zirvesinde güne başladı. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? 28 Eylül 2022 Çarşamba dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Eylül 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 28 Eylül 2022 Çarşamba dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,4839 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,4789 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,4890 TL'den el değiştirdi.

28 Eylül Çarşamba günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,01'lik artışla yapan euro 17,6730 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,6553 TL alış fiyatından, 17,6908 TL satış fiyatından işlem gördü.

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