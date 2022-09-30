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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 30 Eylül 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı!

30.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Eylül 2022 Cuma günü yani haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi konuya ilişkin ayrıntılar için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2022 Cuma günü dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 30 Eylül 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı!

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş 30 Eylül 2022 Cuma günü internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 30 Eylül 2022 Cuma günü dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5389 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5342 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5437 TL'den el değiştirdi.

30 Eylül 2022 Cuma günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik artışla yapan euro 18,2019 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1905 TL alış fiyatından, 18,2133 TL satış fiyatından işlem gördü.

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