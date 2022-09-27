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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Salı euro ve dolar alış satış fiyatı!

27.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Eylül 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hem sterlin hem de euronun USD karşısındaki tarihi kayıpları piyasalarda oynaklığı arttırırken, yut içi tarafta dolar/TL kuru tarihi rekorunu güncellemeye devam ediyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Salı euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 27 Eylül 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi önceki işlem gününde kapanışını 18,4576 TL'den yapan dolara ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,4576 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,4526 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,4627 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 27 Eylül 2022 Salı günü 18,4787 TL alış, 18,4837 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,57'lik artışla yapan euro 17,8140 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,7932 TL alış fiyatından, 17,8349 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro, 27 Eylül 2022 Salı günü 17,8323 TL alış, 18,8514 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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