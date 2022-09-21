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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu, euro ne kadar oldu? 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi dolar alış satış fiyatı!

21.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar alış satış fiyatı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere ikinci toplantı 21 Eylül 2022 Çarşamba (bugün) yapılacak. FED kararı ise yarın açıklanacak. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi güncel dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu, euro ne kadar oldu? 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı 21 Eylül 2022 Çarşamba günü merak edildi. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu, euro ne kadar? 21 Eylül 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi güncel dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,3089 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,3039 TL ve güncel satış fiyatı 18,3140 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 18,3015 TL alış, 18,3250 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,03'lük artışla yapan euro 18,2476 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2362 TL alış fiyatından, 18,2591 TL satış fiyatından işlem gördü.ü

Euro ise 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 18,1490 TL alış, 18,1654 TL'den el değiştiriyor.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldiAkaryakıtta beklenen indirim haberi geldi
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Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar FED faiz kararı döviz kuru
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