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Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 euro ve dolar kuru alış satış fiyatı!

08.09.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. Peki, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe günü euro ve dolar kuru alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 8 Eylül 2022 euro ve dolar kuru alış satış fiyatı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılacak 'faiz kararı' açıklaması öncesi birçok vatandaş arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe günü euro ve dolar kuru alış satış fiyatı...

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2312 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2243 TL ve güncel satış fiyatı 18,2381 TL seviyelerinde seyretti.

8 Eylül Perşembe günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,16'lık artışla yapan euro 18,2557 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2435 TL alış fiyatından, 18,2680 TL satış fiyatından işlem gördü.


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