Dolar ne kadar,1 Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 21 Haziran 2022 Salı

Dolar ve Euro'da son durum 21 Haziran 2022 Salı günü de akından takip ediliyor. Dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeye devam etmişti. Vatandaşlar ve yatırımcılar konu ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 24 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 21 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

21 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3143 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3133 TL alış fiyatı ve 17,3153 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar ve Euro'da son duruma 21 Haziran 2022 Salı günü piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

EURO, önceki kapanışını 18,2402 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2309 TL alış fiyatı ve 18,2496 TL satış fiyatından işlem gördü.



