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Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 23 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı

23.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Ağustos 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurunda dalgalanmalar sürerken birçok kişi 23 Ağustos 2022 Salı tarihinde bankalararası piyasada dolar ve euroda son durumu öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte 23 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı...

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 23 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı

Döviz kurunda dalgalanmalar sürüyor. Çok sayıda vatandaş 23 Ağustos 2022 Salı günü dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,0864 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,0750 TL ve güncel satış fiyatı 18,0978 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL kuru 23 Ağustos Salı günü 18.0997 lira alış fiyatından, 18.1093 lirasatış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,21'lik yükselişle yapan euro 17,9930 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9689 TL alış fiyatından, 18,0172 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 23 Ağustos Salı günü 17.9552 TL alış ve 17.9718 TL satış fiyatına sahip.

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Euro dolar döviz kuru
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