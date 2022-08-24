Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerini görürken 20 senenin en yüksek seviyesini test ediyor. Döviz kurunda dalgalanmalar sürüyor. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Ağustos 2022 dolar ve euro fiyatları ile konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1185 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1125 TL ve güncel satış fiyatı 18,1246 TL seviyelerinde seyretti.

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,02'lik yükselişle yapan euro 18,0502 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0299 TL alış fiyatından, 18,0706 TL satış fiyatından işlem gördü.

