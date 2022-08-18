Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Euro/TL alış satış fiyatı ne kadar? 18 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 18 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9458 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9420 TL ve güncel satış fiyatı 17,9497 TL seviyelerinde seyretti.

18 Ağustos 2022 Çarşamba dolar ve euro'da son duruma ilişkin detaylara piyasalar açıldığında haberimizde yer verilecektir.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,08'lik düşüşle yapan euro 18,2507 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2400 TL alış fiyatından, 18,2614 TL satış fiyatından işlem gördü.

