Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 7 Haziran 2022 Salı

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 7 Haziran 2022 Salı günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 7 Haziran 2022 güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

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DOLAR NE KADAR? 7 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 16,6318 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,6286 TL alış, 16,6351 TL satış fiyatından işlem gördü.

7 Haziran Salı günü Dolar/TL ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,8005 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,7857 TL alış fiyatından, 17,8155 TL satış fiyatından işlem gördü.

