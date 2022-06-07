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Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 7 Haziran 2022 Salı

07.06.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro'da son durum, 7 Haziran 2022 Salı günü, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Piyasalardaki son durum ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara haftanın ikinci iş gününde de devam ediyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? İşte 7 Haziran 2022 Salı güncel döviz kuru ve detaylar...

Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 7 Haziran 2022 Salı

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 7 Haziran 2022 Salı günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 7 Haziran 2022 güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

dolar

DOLAR NE KADAR? 7 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 16,6318 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,6286 TL alış, 16,6351 TL satış fiyatından işlem gördü.

7 Haziran Salı günü Dolar/TL ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,8005 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,7857 TL alış fiyatından, 17,8155 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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