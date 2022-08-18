FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 18 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 18 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

18.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar? Piyasalarda son durum 18Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılın sekizinci faiz kararını açıklaması sonrası doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. "Bugün Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 18 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 18 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 18 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9458 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9420 TL ve güncel satış fiyatı 17,9497 TL seviyelerinde seyretti.

18 Ağustos Perşembe günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9558 liradan, satış fiyatı ise 17.9637 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,08'lik düşüşle yapan euro 18,2507 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2400 TL alış fiyatından, 18,2614 TL satış fiyatından işlem gördü.

%-0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise 18 Ağustos Perşembe günü aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2658 TL'den yapan euro şu anda 18.255 TL alış ve 18.2767 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…
Bankalardan emekliye ‘promosyon’ engeli! Kredi, kredi kartı ya da...Bankalardan emekliye ‘promosyon’ engeli! Kredi, kredi kartı ya da...
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar 1 dolar kaç tl dolar ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bazı ürünlerde fiyat artışı yüzde 100’ü aştı…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bazı ürünlerde fiyat artışı yüzde 100’ü aştı…

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.