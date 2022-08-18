Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 18 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 18 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9458 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9420 TL ve güncel satış fiyatı 17,9497 TL seviyelerinde seyretti.

18 Ağustos Perşembe günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9558 liradan, satış fiyatı ise 17.9637 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,08'lik düşüşle yapan euro 18,2507 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2400 TL alış fiyatından, 18,2614 TL satış fiyatından işlem gördü.

%-0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise 18 Ağustos Perşembe günü aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2658 TL'den yapan euro şu anda 18.255 TL alış ve 18.2767 TL satış fiyatına sahip.

