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Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kuru bugün ne kadar? 29 Ağustos 2022 Pazartesi Dolar alış satış fiyatları!

29.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro'da son durum 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro fiyatlarına ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette "Dolar ne kadar, kaç TL?", "Euro kuru bugün ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte 29 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kuru bugün ne kadar? 29 Ağustos 2022 Pazartesi Dolar alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Ağustos Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında "Dolar ne kadar, kaç TL?", "Euro kuru bugün ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 29 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1708 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1575 TL ve güncel satış fiyatı 18,1843 TL seviyelerinde seyretti.

29 Ağustos 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,34'lük düşüşle yapan euro 18,0207 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,060 TL alış fiyatından, 18,0355 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar
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