Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 12 Eylül 2022 euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştıırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 12 Eylül 2022 euro ve dolar alış satış fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2213 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2149 TL ve güncel satış fiyatı 18,22,9 TL seviyelerinde seyretti.

9 Eylül 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,43'lük artışla yapan euro 18,3800 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3650 TL alış fiyatından, 18,3952 TL satış fiyatından işlem gördü.

