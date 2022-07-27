Dolar ve euro haftanın üçüncü günü olan 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 27 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,10'luk artışla 17,8739 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,8712 ve güncel satış fiyatı 17,8767 seviyelerinde seyretti.

Dolar 27 Temmuz Çarşamba günü 17,86 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,39'luk byükselişle yapan euro 18.1524 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18.1447 TL alış fiyatından, 18,1602 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 27 Temmuz Çarşamba günü 18,12 TL'den işlem görüyor

