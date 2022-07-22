FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Euro ve Dolar alış satış fiyatı! 22 Temmuz 2022 Cuma

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Euro ve Dolar alış satış fiyatı! 22 Temmuz 2022 Cuma

22.07.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. TCMB politika faizini yedinci kez yüzde 14'te sabit tutmasının ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 22 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Euro ve Dolar alış satış fiyatı! 22 Temmuz 2022 Cuma

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte 22 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,09'luk yükselişle 17,7236 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,7207 ve güncel satış fiyatı 17,7266 seviyelerinde seyretti.

Dolar, 22 Temmuz 2022 Cuma günü sabah saatlerinde 17,70 TL bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL alış fiyatı 17,7198 TL, satış fiyatı 17,7321 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,28'lik düşüşle yapan euro 18,0711 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0615 TL alış fiyatından, 18,0808 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0562 TL alış fiyatı, 18,0766 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!
Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacakYeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası döviz kuru amerika doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Yok böyle kazanç! 1 ayda tam 1 milyon TL kazandırıyor

Yok böyle kazanç! 1 ayda tam 1 milyon TL kazandırıyor

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Borcu olan dikkat: Faizler arttı

Borcu olan dikkat: Faizler arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.