Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Euro ve Dolar alış satış fiyatı! 22 Temmuz 2022 Cuma

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte 22 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,09'luk yükselişle 17,7236 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,7207 ve güncel satış fiyatı 17,7266 seviyelerinde seyretti.

Dolar, 22 Temmuz 2022 Cuma günü sabah saatlerinde 17,70 TL bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL alış fiyatı 17,7198 TL, satış fiyatı 17,7321 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,28'lik düşüşle yapan euro 18,0711 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0615 TL alış fiyatından, 18,0808 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0562 TL alış fiyatı, 18,0766 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

