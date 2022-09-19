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Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

19.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Eylül 2022 Pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ABD Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) yarın ve sonraki gün yapılacak. Ayrıca TC. Merkez Bankası faiz kararı da Perşembe günü açıklanacak. FED faiz kararı açıklaması USD'ye de yön verecek. Peki, 19 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte güncel euro ve dolar alış fiyatı...

Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Eylül 2022 Pazartesi günü merak edildi. Çok sayıda vatandaş güncel alış satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 19 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte güncel euro ve dolar alış fiyatı...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2656 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2594 TL ve güncel satış fiyatı 18,2719 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 19 Eylül 2022 Pazartesi günü 18.27 Türk Lirasından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,05'lik düşüşle yapan euro 18,2594 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2426 TL alış fiyatından, 18,2754 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 19 Eylül 2022 Pazartesi günü 18.26 TL’de yer alıyor.

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Euro Amerikan Doları dolar son dakika döviz kuru
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