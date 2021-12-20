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Dolar neden düştü? 20 Aralık Pazartesi dolar şu an ne kadar? İşte euro ve kurlarda son durum!

20.12.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalardaki hareketlilik 20 Aralık gününde de sürüyor. Bugün dolar kuru güne sert yükselişle başladı. Son olarak akşam 19:00 sularında 18'i geçen dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşüş gösterdi. Peki dolar neden düştü? 20 Aralık Pazartesi dolar şu an ne kadar? İşte euro ve kurlarda son durum!

Dolar neden düştü? 20 Aralık Pazartesi dolar şu an ne kadar? İşte euro ve kurlarda son durum!

Dolardaki hareketlilik devam ederken, yükseliş trendinde olan dolar ve euroda sert bir düşüş yaşandı. Merkez Bankası önceki günlerde peş peşe müdahalelerde bulunarak, piyasaların rahatlaması amacıyla hamlelerde bulunmuştu. Dolar ve euro'da 20 Aralık Pazartesi gününde de hareketlilik sürüyor. Dolar gün içinde önce 17.30'u aşmış, ardından 18'i geçmişti. Peki dolar neden düştü, ne kadar oldu?

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Hareketlilğin sürdüğü dolar kuru yeni haftaya sert yükselişle başlangıç yapmıştı. Yükselişin sebebi ve kurdaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL'de geçtiğimiz Cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası tarafından doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunulmuştu. Bu müdahale sonrası dolar geçen haftayı 16.41 TL'den kapatmıştı.

20 Aralık günü yeni haftaya ise 16.90 liradan başlayan dolar, bugün sabah saatlerinde 17.60 lirayı aşarak rekor kırdı. Sonra önce 17.20 liraya kadar çekildi ve sonra 18 lirayı geçti. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası dolar ve euro kurlarında önemli bir düşüş görüldü.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 14,78 TL üzerinden yapan dolar şu an kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Dolar 14.753 TL alış ve 14.8179 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 16,59 TL üzerinden yapan euro şu anda 16.43 TL alış ve 16.75 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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