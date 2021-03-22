Dolar neden yükseldi? 22 Mart dolar ve euro fiyatları | Dolar daha yükselecek mi?

DOLAR DAHA YÜKSELECEK Mİ?

Bloomberg'e konuşan Coex Partners'dan Henrik Gullberg, Türk lirasının yukarı yönlü gideceğini düşünenlerin iyimserliği, Merkez Bankası’nın bir süre daha faizleri yüksek tutmasına izin verileceği beklentisine dayandığını ve Perşembe günkü toplantının arkasından durumun oldukça umut verici olduğunu kaydederken, şimdi ise bu umutların birazcık azaldığını söyledi. Gullberg, TL’nin yukarı gideceğini düşünen birilerini bulmanın çok zor olduğunu iddia etti. Bloomberg’de yer alan habere gçre; Asya’daki ilk işlemleri izleyen bir döviz işlemcisi ise açılışla beraber TL’de ciddi satışlar geldiğini ve kamu bankalarının TL destek vermek için yaptığı hamlelerin yetersiz kaldığını vurguladı. Bazı piyasa oyuncuları, kısa vadede TL’de aşırı değer kaybına engel olmak adına kamu bankalarının ciddi şekilde müdahale etmesini beklediklerini ifade ediyor. Piyasaların açılışıyla beraber TL’den gelen sert satışlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz yönde etkilediğinden dolayı borsalarda da çalkantılara sebep oldu. MSCI'ın Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen endeksi güne düşüşle başladı fakat sonrasında Cuma günkü kapanış seviyelerine doğru toparlandı. Japonya'nın Nikkei endeksinde yüzde 1'in üzerinde düşüş görüldü. Bu düşüşte, Japon bireysel yatırımcıların değer kazanacağı beklentisiyle TL’ye yaptıkları yatırımlarda kayba uğrayacakları yönündeki kaygıların etkili olduğu ifade ediliyor. Reuters haber ajansı, Japon küçük yatırımcıların kayıplarını artırmamak adına pozisyonlarını kapatmaları durumunda TL’deki satışların daha da artmasından endişe duyulduğunu vurguladı.