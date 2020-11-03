Dolar tırmanışta... Türk lirası neden değer kaybediyor? TL neden dolar karşısında değer kaybediyor? Türk Lirası neden değersiz? (2020)

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesini araştıran yatırımcılar TL neden değer kaybediyor sorusuna cevap arıyor. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan TL'nin değer kaybetme nedeni olarak; "Negatif pozisyondaki reel faiz ve kredi genişlemesi TL'nin konumunun zayıf kalmasına neden oluyor. Swap faizleri de eski seviyesine indikten sonra TL'nin değer kaybı hızlandı" dedi. Dolardaki sürekli artışla birlikte tedirgin olan yatırımcılar ve vatandaşlar Türk Lirası neden değersiz, TL değer kaybetmeye devam edecek mi sorularına cevap arıyor. Reuters'a konuşan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan TL neden değer kaybediyor sorusuna detaylı olarak açıklama yapmıştı. Bugün tekrar dolar karşısında TL değer kaybederken, Erkan'ın açıklamasını inceleyelim. DOLARIN ANİ ÇIKIŞININ NEDENİ NEDİR? Dün dolar kuru zirveye çıkmış ve 8,4278'i görmüştü. Bugün ise dolar kuru dünkü zirveyi geçerek rekor kırdı ve 8,4300'a kadar yükseldikten sonra saat itibarıyla 8,5110 seviyesinde işlem görüyor. Doların ani yükselişiyle birlkte TL değer kaybına devam etti. Vatandaşlar TL değer kaybının sebebi nedir araştırmaya başladı. Euro/TL ise yeni tarihi zirve olan 9,8467'ye kadar yükseldikten sonra aynı saatte 9,9744 seviyesinde. Peki TL neden değer kaybediyor?

Kritik seçim... Trump seçimi kaybederse dolar ne olur? ABD seçimleri dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın ve dolar fiyatları yükselir mi? TÜRK LİRASI NEDEN DEĞER KAYBETTİ? TL'deki değer kaybının borsanın da aralarında yer aldığı bir çok yatırım aracındaki satış baskısını tetiklediğini belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan daha önce yaptığı açıklamada, "Kurda rekor yenilendi. Çok volatilite var. Dolar küresel olarak o kadar güçlü değil ama lira negatif ayrışmada. Kurda korumacı yaklaşım olağandışı piyasa koşullarına karşı yetersiz kalmış görünüyor" demişti. TL'NİN ANİ DEĞER KAYBETMESİNİN NEDENİ NEDİR? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, TL'nin değer kaybının nedeni olarak şöyle söylemişti; "Negatif pozisyondaki reel faiz ve kredi genişlemesi TL'nin konumunun zayıf kalmasına neden oluyor. Swap faizleri de eski seviyesine indikten sonra TL'nin değer kaybı hızlandı." Bankacılara göre piyasalardaki değer kaybında belirleyici etken döviz satışlarının yeni kaynak olmaksızın sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler. TCMB'nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekiyor. Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 204 milyar dolarla tarihi zirvede bulunuyor. Bankacılar henüz verileri açıklanmayan geçen hafta bu eğilimin daha da belirginleştiğini bankacılık sektörüne ilişkin öncü verilerden hesaplıyorlar.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, KORONAVİRÜSTEN DOLAYI DOLAR YÜKSELİR Mİ? Doların sürekli yükselmesinin nedeni nedir araştıran vatandaşlara uzmanlar koronavirüs endişesinden kaynaklanan piyasa hareketliliğini aktarıyor. TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin nedenlerinden birisi olarak da koronavirüs salgının ikinci dalga ile tekrar etkili olacağı endişesi olarak görülüyor. Bu endişe piyasaları hareketlendirerek, Türkiye özelinde ABD, AB ile ilişkiler Suriye Libya gerilimleri de satış baskısında etkili olan konular arasında yer alıyor. Öte yandan TL reel faizinin Türkiye için yeterli bulmayan yabancı yatırımcıların sabit getirili ve hisse senetlerinden yılbaşından beri çıkışı da 11 milyar doları aştı.

Yıllar içinde Türkiye'nin DİBS hacminin dörtte birini finanse eden yabancı yatırımcılar şu an bu oranı %4'ün altına düşürmüş durumda. "MEVCUT PARA VE KUR POLİTİKASI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO VAR" Bir bankanın Hazine yetkilisi Reuters'ın döviz piyasasındaki çıkışları endişeleri ne sonlandırabilir sorusunu şöyle yanıtladı: "Mecvut para ve kur politikasından yeni bir politikaya geçiş için üç farklı senaryo çiziyoruz. Birincisi ve en düşük ihtimal küresel risk iştahında artışla kendi kendine endişelerin ortadan kalkması.