FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar tırmanışta... Türk lirası neden değer kaybediyor? TL neden dolar karşısında değer kaybediyor? Türk Lirası neden değersiz? (2020)

Dolar tırmanışta... Türk lirası neden değer kaybediyor? TL neden dolar karşısında değer kaybediyor? Türk Lirası neden değersiz? (2020)

DOVİZ HABERLERİ  | 03.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Doların hızla yükselmesinin ardından Türk Lirası değer kaybetmeye başladı. Türk Lirası neden değer kaybetti sorusuna uzmanı"Negatif pozisyondaki reel faiz ve kredi genişlemesi TL'nin konumunun zayıf kalmasına neden oluyor. Swap faizleri de eski seviyesine indikten sonra TL'nin değer kaybı hızlandı." cevabını vermişti. TL dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Peki Türk Lirası neden değer kaybediyor? Türk Lirası değer kaybetmeye devam edecek mi?

Dolar tırmanışta... Türk lirası neden değer kaybediyor? TL neden dolar karşısında değer kaybediyor? Türk Lirası neden değersiz? (2020)

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesini araştıran yatırımcılar TL neden değer kaybediyor sorusuna cevap arıyor. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan TL'nin değer kaybetme nedeni olarak; "Negatif pozisyondaki reel faiz ve kredi genişlemesi TL'nin konumunun zayıf kalmasına neden oluyor. Swap faizleri de eski seviyesine indikten sonra TL'nin değer kaybı hızlandı" dedi. Dolardaki sürekli artışla birlikte tedirgin olan yatırımcılar ve vatandaşlar Türk Lirası neden değersiz, TL değer kaybetmeye devam edecek mi sorularına cevap arıyor. Reuters'a konuşan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan TL neden değer kaybediyor sorusuna detaylı olarak açıklama yapmıştı. Bugün tekrar dolar karşısında TL değer kaybederken, Erkan'ın açıklamasını inceleyelim.

DOLARIN ANİ ÇIKIŞININ NEDENİ NEDİR?

Dün dolar kuru zirveye çıkmış ve 8,4278'i görmüştü. Bugün ise dolar kuru dünkü zirveyi geçerek rekor kırdı ve 8,4300'a kadar yükseldikten sonra saat itibarıyla 8,5110 seviyesinde işlem görüyor. Doların ani yükselişiyle birlkte TL değer kaybına devam etti. Vatandaşlar TL değer kaybının sebebi nedir araştırmaya başladı. Euro/TL ise yeni tarihi zirve olan 9,8467'ye kadar yükseldikten sonra aynı saatte 9,9744 seviyesinde. Peki TL neden değer kaybediyor?

Kritik seçim... Trump seçimi kaybederse dolar ne olur? ABD seçimleri dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın ve dolar fiyatları yükselir mi?Kritik seçim... Trump seçimi kaybederse dolar ne olur? ABD seçimleri dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın ve dolar fiyatları yükselir mi?

TÜRK LİRASI NEDEN DEĞER KAYBETTİ?

TL'deki değer kaybının borsanın da aralarında yer aldığı bir çok yatırım aracındaki satış baskısını tetiklediğini belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan daha önce yaptığı açıklamada,

"Kurda rekor yenilendi. Çok volatilite var. Dolar küresel olarak o kadar güçlü değil ama lira negatif ayrışmada. Kurda korumacı yaklaşım olağandışı piyasa koşullarına karşı yetersiz kalmış görünüyor" demişti.

TL'NİN ANİ DEĞER KAYBETMESİNİN NEDENİ NEDİR?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, TL'nin değer kaybının nedeni olarak şöyle söylemişti;

"Negatif pozisyondaki reel faiz ve kredi genişlemesi TL'nin konumunun zayıf kalmasına neden oluyor. Swap faizleri de eski seviyesine indikten sonra TL'nin değer kaybı hızlandı."

Bankacılara göre piyasalardaki değer kaybında belirleyici etken döviz satışlarının yeni kaynak olmaksızın sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler.

TCMB'nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekiyor. Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 204 milyar dolarla tarihi zirvede bulunuyor. Bankacılar henüz verileri açıklanmayan geçen hafta bu eğilimin daha da belirginleştiğini bankacılık sektörüne ilişkin öncü verilerden hesaplıyorlar.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, KORONAVİRÜSTEN DOLAYI DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Doların sürekli yükselmesinin nedeni nedir araştıran vatandaşlara uzmanlar koronavirüs endişesinden kaynaklanan piyasa hareketliliğini aktarıyor. TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin nedenlerinden birisi olarak da koronavirüs salgının ikinci dalga ile tekrar etkili olacağı endişesi olarak görülüyor. Bu endişe piyasaları hareketlendirerek, Türkiye özelinde ABD, AB ile ilişkiler Suriye Libya gerilimleri de satış baskısında etkili olan konular arasında yer alıyor.

Öte yandan TL reel faizinin Türkiye için yeterli bulmayan yabancı yatırımcıların sabit getirili ve hisse senetlerinden yılbaşından beri çıkışı da 11 milyar doları aştı.
Yıllar içinde Türkiye'nin DİBS hacminin dörtte birini finanse eden yabancı yatırımcılar şu an bu oranı %4'ün altına düşürmüş durumda.

"MEVCUT PARA VE KUR POLİTİKASI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO VAR"

Bir bankanın Hazine yetkilisi Reuters'ın döviz piyasasındaki çıkışları endişeleri ne sonlandırabilir sorusunu şöyle yanıtladı:

"Mecvut para ve kur politikasından yeni bir politikaya geçiş için üç farklı senaryo çiziyoruz. Birincisi ve en düşük ihtimal küresel risk iştahında artışla kendi kendine endişelerin ortadan kalkması.

İkinci olasılık negatif faizden vazgeçilmesi ki bu da siyasi olarak faizi sevmeyen bir ülke olduğumuz için hiç de kolay değil. Başka seçenek kalmadan önce faiz artışı da öngörmüyoruz."

"Üçüncü ihtimal yeni bir döviz girdisi yaratılması.. Katar ile olduğu gibi swap anlaşmalarının yaygınlaştırılması ya da IMF fonlaması. Her ne kadar sermaye kontrolü de bir seçenek gibi görülse de ekonomi yönetiminin söylemlerinden bunun değerlendirilmeyeceğini düşünüyoruz."

CDS 600'Ü AŞTI, BIST 100 %4 CİVARI KAYIPTA

BIST 100 endeksinde kayıplar bir ara %5'e yaklaştıktan sonra saat 1407'de %4.04 civarında seyrediyor. Bankacılık endeksi de aynı saatte %4.01 kayıpta.
Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi koronavirüs salgınıyla birlikte 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 430 puana kadar düşmüştü.

Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS geçen hafta 500 puanın altında idi. Sert yükselişler sonrası CDS önce 500 ardından 550 bugün ise 600 baz puanu aştı. 5 yıllık CDS saat 1407'de 608/623 seviyesinde.
Gösterge 10 yıllık tahvil ise dün son işlemde %13.51 seviyesindeydi. Bugün yaklaşık 75 baz puan artış gösteren 10 yıllık getiri %14.25'e kadar yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
SGK prim borcu olanlara müjde!SGK prim borcu olanlara müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Altın rezervinde ikinci sevinç
Altın rezervinde ikinci sevinç
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu
Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL'de ABD seçimleri öncesinde yükseliş devam ediyor
Dolarda yeni rekor! İşte piyasalarda son durum
Kritik seçim... Trump seçimi kaybederse dolar ne olur? ABD seçimleri dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın ve dolar fiyatları yükselir mi?
ABD seçimlerinden dolar ve altın nasıl etkilenir?
İşte doların son fiyatı... Dolar bugün ne kadar? 3 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
İşte doların son fiyatı
Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Dolar rekor kırmaya devam ediyor
Dolar rekor kırmaya devam ediyor
Dolar rekorla başladı... Dolar bugün ne kadar? 2 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar rekorla başladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.