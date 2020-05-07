Dolar/TL 7,20'nin üzerine çıktı

Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, bugüne de 7,20'nin üzerinde başladı ve 7,24'lük tarihi seviyelere çok yaklaştı.

Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'de yaşanan yükselişte. Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. Bu sabahki ilk işlemler ise 7,21 seviyesinin üzerinde gerçekleştiriliyor. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü.

Saat 09:09 itibarıyla dolar/TL'de 7.2071'ten; euro/TL'de 7,80'den işlemler geçiyor. Yurtiçi piyasalarda bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL kurundaki hareketler izlenecek.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti

