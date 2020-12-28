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Dolar/TL 7,50'nin altını gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 28.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

Dolar, yılın son işlem haftasına sakin bir başlangıç yaptı. TCMB'nin beklentinin üzerindeki faiz kararı sonrası 7,70 üzerinden 7,55 altına kadar inen dolar/TL cephesinde 28 Aralık haftası 7,57 seviyesinden başladı. Kur, daha sonra 7,50'nin altını gördü.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,50 seviyesinin altında işlem görüyor.

Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11:19 itibarıyla 7,5019'dan işlem görüyor. Euro/TL ise 9,16'larda değerleniyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
04-01-2021 / 08-01-2021 arasındaki kur gerçek kurdur. Yılsonu kur daima tutulur.
doları yıl sonu düşürme takdiği???? faiz tavan.. görürüm sizi iki ay sonra..
Yersen
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