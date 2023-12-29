DOLAR / TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI 29 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 29 Aralık 2023 Cuma günü dolar ile euroda son durum ve döviz kuru anlık takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.4958 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.4873 liradan, satış fiyatı ise 29.5044 liradan işlem görüyor.

EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Yüzde -0.01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.6597 TL'den yapan euro şu anda 32.6455 TL alış ve 32.6740 TL satış fiyatına sahip.

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