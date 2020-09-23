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Dolar/TL'de yeni zirveyi gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Gözler yarın açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilirken dolar/TL'de bugün yeni bir zirve daha geldi. Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini 7,6855'e taşıdı.

Dolar/TL'de yeni zirveyi gördü

Küresel piyasalarda riskten kaçış bir miktar yavaşlasa da yönsüz seyir sürüyor. Yurt içinde ise gözler yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına odaklanmışken dolar/TL'nin de rekorlarla dolu seyri devam ediyor. Dün 7,67'nin üzerini gören dolar/TL bugün de tarihi seviyelerini 7,68 ile güncelledi. Sabah saatlerinde 7,66-7,67 seviyelerinde değerlenen dolar/TL, yurt içi piyasaların hareketlenmesiyle birlikte 7,68'in üzerine tırmandı. Euro/TL'de ise hafta başından bu yana gözlemlenen yatay seyir devam ediyor.

Gün içi en yüksek seviyesini 7,6852 ile gören dolar/TL, saat 10:45 itibarıyla 7,6780'den euro/TL ise 8.9869'dan el değiştiriyor.

TCMB'nin yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artışı bu ay da tercih etmeyeceğine ilişkin edişeler TL'de satış baskısı getirirken piyasalarda AB ile ilişkiler de yakından takip ediliyor.

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